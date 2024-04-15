Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.
Ligin 32. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde Galatasaray'ı ağırladı.
Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 4-0 kazandı.
Cimbom'un gollerini 56 ile 72. dakikadalarda Barış Alper Yılmaz, 61. dakikada Hakim Ziyech ve 83. dakikada Mauro Icardi kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 87'ye yükseltti. Alanyaspor ise 42 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada gelişen atakta Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışından şutu üstten auta çıktı.
19. dakikada Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, yardımcı hakeme itirazdan dolayı direkt kırmızı kart gördü.
27. dakikada Mertens'in rakip yarı sahadan kullandığı serbest vuruşta Abdülkerim'in kafa vuruşu kalenin üzerinden dışarı gitti.
41. dakikada Mertens'in ceza sahası içinden sağ ayağı dışıyla yaptığı vuruşta top üst direkten döndü.
55. dakikada Efecan Karacan'ın yerde kaldığı pozisyonda topu önünde bulan Oğuz Aydın'ın şutunda kaleci Muslera gole izin vermedi.
56. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Demirbay'ın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın solundan ağlarla buluşturdu: 0-1.
57. dakikada Kerem Demirbay'ın ceza alanı sol çaprazdan kafa şutunda Richard'dan dönen topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz vurdu, meşin yuvarlak kale direğinin üsttünden dışarı çıktı.
61. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2'ye çıkardı. Mertens'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ziyech'in sert ve düzgün şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın sağından filelerle buluştu: 0-2.
64. dakikada Corendon Alanyaspor 10 kişi kaldı. 46. dakikada ilk sarı kartını gören Leroy Fer, 18 dakika sonra Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulün ardından hakem Cihan Aydın tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
68. dakikada Mertens'in ceza yayı üzerinden şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
72. dakikada Galatasaray, farkı 3'e taşıdı. Köhn'ün pasında ceza alanı sol çaprazda topa buluşan Barış Alper Yılmaz, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın solundan kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 0-3.
83. dakikada sarı-kırmızı ekip farkı 4'e yükseltti. Kaan Ayhan'ın sağ kanattan pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Icardi, meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın sağından ağlara gönderdi: 0-4.
Karşılaşmayı, Galatasaray 4-0 kazandı.