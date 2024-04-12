Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Çekya ekibi Sparta Prag ile eşleşmiş, ilk maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar 22 Şubat'ta deplasmanda oynanan karşılaşmada rakibine 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etmişti.

UEFA Disiplin Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 maç ceza verdi. Ayrıca karşılaşmanın 70'inci dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Kaan Ayhan da 1 maç ceza aldı. Öte yandan maç ve performans analisti Serhat Doğan da saldırısı nedeniyle 3 maçtan men edildi.

Verilen cezaları şu şekilde:

-Okan Buruk'a sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men cezası

-Kaan Ayhan'a sert müdahalesi nedeniyle 1 maç ceza

-Maç ve performans analisti Serhat Doğan'a saldırı nedeniyle 3 maç men cezası