F.Bahçe sahadan çekildi! G.Saraylı oyuncular kendi aralarında maç yaptı
Icardi'den tarihe geçen gol!
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