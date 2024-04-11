GALATASARAY HABERLERİ: Fenerbahçe'yi neden alkışladı? Mauro Icardi kendisi açıkladı
2023 Turkcell Süper Kupa final maçında Galatasaray, Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçse de sarı-lacivertlilerin sahadan çekilmesiyle maç tatil edilmişti. U19 takımının oyuncuları sahayı terk ederken, sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi genç futbolcuları alkışlamıştı. Arjantinli yıldız o anlara açıklık getirdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Kupa maçının kendisi birkaç dakika sürdü, yankıları ise günlerdir devam ediyor... TFF'yi protesto etmek amacıyla sahaya U19 takımıyla çıkan Fenerbahçe, bir süre mücadele ettikten sonra çekilmeyi planlamış, ancak Icardi'nin henüz 50. saniyede attığı gol, gündemin biraz da bu yönde değişmesine yol açmıştı.
ICARDI ALKIŞLAMIŞTI
Fenerbahçeli oyuncular, golün santrasını yapmadan, yöneticilerden gelen talimatla soyunma odasına doğru yönelmişlerdi. O anlarda en çok dikkat çeken detaylardan biri de golü atan Icardi'nin saha kenarına kadar gelerek alkış tutmaya başlamasıydı.
YAKIN ÇEVRESİNE KONUŞTU
İlk bakışta, Mauro Icardi'nin oyuncularla alay ettiği yönünde yorumlar yapılsa da Arjantinli yıldız bu yanlış anlaşılmayı kısa sürede düzeltmek istedi. Tecrübeli santrfor, sosyal medyadan gelen yorumların ardından yakın çevresiyle görüşlerini paylaştı.
'ONLAR İSTENENİ YAPTI'
Fanatik'in haberine göre; Arjantinli yıldız, "Benim sahadaki oyunculara karşı olumsuz bir tavrım ve davranışım asla olamaz. Onlar kendilerinden isteneni yaptılar, diğeri farklı bir konu. Ben sadece gençleri alkışlamak istedim" ifadelerini kullandı.
MORAL VERMEYE ÇALIŞTI
Icardi'nin aynı gün içerisinde U19 Ligi'nde maç oynayıp, sonra da kendilerine karşı mücadele etmek zorunda kalan genç oyuncuların durumuna çok üzüldüğü ve bu alkışlarla bir anlamda onları destekleyip, moral vermeye çalıştığı öğrenildi.
Icardi, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle birlikte kazanmayı garantiledikleri Süper Kupa'yı, takım arkadaşlarıyla birlikte coşku içerisinde kutlamış, ardından kendi aralarında oynadıkları idman maçında da hırsı ve çalışkanlığıyla ön plana çıkmıştı.