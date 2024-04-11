Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Yılın bombası patlıyor

Trendyol Süper Lig'de bitime 7 hafta kala Galatasaray liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, takımı önündeki maça hazırlarken bir yandan gelecek planlamasını sürdürüyor. Bu kapsamda sürpriz ayrılıkların yaşanabileceği Cimbom'da, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği yıldız isim transfer listesine eklendi. İşte gündemdeki 3 futbolcu ve o isimler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.04.2024- 09:44