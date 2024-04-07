Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki mücadelesine devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip ligde zirvede bulunuyor.
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a genç ve dinamik orta saha! İşte bonservisi
Son dakika transfer haberi: Gelecek sezon için transfer planlamasını yapan Galatasaray, flaş bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılı ekip genç ve dinamik olan o oyuncunun peşine düştü. Kulübü ise futbolcunun bonservisini belirledi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)
Liderlik için ezeli rakibi Fenerbahçe ile yarışan Cimbom, şu ana kadar 84 puan topladı. Sarı-lacivertliler ise 82 puan topladı.
Galatasaray bu sezonu mutlaka şampiyon tamamlayıp gelecek sezon Devler Ligi'ne gitmek istiyor.