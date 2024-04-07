TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a genç ve dinamik orta saha! İşte bonservisi

Son dakika transfer haberi: Gelecek sezon için transfer planlamasını yapan Galatasaray, flaş bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılı ekip genç ve dinamik olan o oyuncunun peşine düştü. Kulübü ise futbolcunun bonservisini belirledi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.04.2024- 14:17