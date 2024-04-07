TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da şampiyonluk bombası! Devler Ligi için dünya yıldızı geliyor

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar zirve için ezeli rakibi Fenerbahçe ile yarışıyor. Sezonu şampiyon tamamlama hedefinde olan Galatasaray, Devler Ligi için de transfer çalışmalarına başladı. Bunun için Cimbom, dünya yıldızı için harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.04.2024- 09:56