Galatasaray, bu sezon şampiyonluk mücadelesine devam ediyor.
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da şampiyonluk bombası! Devler Ligi için dünya yıldızı geliyor
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar zirve için ezeli rakibi Fenerbahçe ile yarışıyor. Sezonu şampiyon tamamlama hedefinde olan Galatasaray, Devler Ligi için de transfer çalışmalarına başladı. Bunun için Cimbom, dünya yıldızı için harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı ekip geçen seneki gibi bir daha zirvede yer almak istiyor.
Bunun için Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışında bulunuyor.