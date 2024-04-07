Galatasaray yönetimi, yıldız oyuncularından Kaan Ayhan'ın sözleşmesini uzatma kararı aldı. 29 yaşındaki futbolcunun menajeri İstanbul'a geldi. Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılı yönetimin, tecrübeli oyuncunun maaşında iyileştirmeye gitmesi bekleniyor. GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN - SÜPER KUPA FİNALİ Geçtiğimiz yıl transfer edilen 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Kaan Ayhan, bu sezon tüm kulvarlarda 41 maçta forma giyerek istikrarlı bir görüntü sergiledi. KAAN AYHAN KİMDİR? Kaan Ayhan, 10 Kasım 1994 tarihinde doğdu. 29 yaşındaki futbolcu, Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya geldi. Defans bölgesinde görev yapan oyuncu kariyerine Schalke 04 altyapısında başladı. Başarılı futbolcu Eintracht Frankfurt, Schalke 04, Fortuna Düsseldorf, Sassuolo ve Galatasaray formaları giydi. Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanan Ayhan, stoper mevkisinde görev yapıyor. Ön libero ve sağ bekte de forma giyebiliyor. A Milli Takım'da da oynayan Kaan Ayhan'ın güncel piyasa değeri 4.7 milyon euro…