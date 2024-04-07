Süper Kupa maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri Şanlıurfa'yı gezdi. İşte detaylar...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri, sular altında kalan tarihi köy Halfeti'yi gezdi.

Fenerbahçe ile bugün oynanacak Süper Kupa mücadelesi için Şanlıurfa'da olan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Yönetim Kurulu Üyeleri, Birecik Barajı'nın suları altında kalan Halfeti'yi ziyaret etti. Tekne turuyla Halfeti'ye gelen Özbek ve beraberindekiler, bölgede fotoğraf çektirdi.

Fırat Nehri üzerine kurulan Birecik Barajı'nın suları altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesinin 2013 yılında "sakin şehir" ağına dahil ettiği Halfeti, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun "saklı cenneti" olarak da nitelendiriliyor.

Sahil kenti görünümüne sahip Halfeti'nin su altında kalan Ulu Cami, Çekem Mahallesi ile batık kent olarak nitelendirilen Savaşan köyü, turistlerin en fazla ilgisini çeken bölge olarak dikkati çekiyor.