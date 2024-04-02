Cristiano Ronaldo'nun uyuduğu yatak açık arttırmayla satışta!

Slovenya geçtiğimiz hafta Portekiz'i 2-0 mağlup ederken Portekiz kadrosu maç için gittiği Ljubljana'da Grand Plaza Otel'de kalmıştı. Bu otelde Ronaldo'nun yattığı yatak açık arttırma ile satışta. İşte detaylar...

Slovenyalı taraftarlar, Cristiano Ronaldo'dan havaalanında ve Portekiz'in konakladığı otelde imza alamadığı için fazlasıyla üzgündü. Ancak onlar için ufak bir şans doğdu. Portekizli yıldızın 173 bin lira başlayan bir fiyatla açık artırmaya çıkan yatağının yanı sıra özel hazırlanmış CR7 temalı hediyelik eşyalar da satışa çıkacak.

Grand Plaza Otel'in yaptığı açıklamada "Tüm geliri hayır kurumuna bağışlayacağını açıkladı: "Taraftarlara benzersiz bir sürpriz hazırlamaya karar verdik. Zira Cristiano Ronaldo'yu bir daha Slovenya'da ağırlama fırsatını bir daha bulmak oldukça zor."

Açık arttırmanın kaç parada sonlanacağı merak konusu.