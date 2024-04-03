Ianis Hagi Kimdir?

Babası Galatasaray'da oynarken İstanbul'da doğan Ianis Hagi, futbola babasının Academia Hagi takımında başladı. Ardından Viitorul'a transfer olan Ianis'in bir sonraki durağı İtalyan devi Fiorentina oldu. Fiorentina'da istediği gibi bir dönem geçiremeyen Ianis, Viitorul'a dönüp gelişimini sürdürdükten sonra 4.8 milyon euro karşılığında Genk'e transfer oldu. Genk'ten Rangers'a kiralanan Ianis kiralık döneminin ardından bonservisiyle Rangers'a transfer oldu. İyi bir Rangers kariyeri geçiren Hagi son dönemlerde yedek kalmasının ardından düzenli oynamak için Alaves'e kiralandı.