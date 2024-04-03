Bir süredir Cimbom'un gündeminde olan Rumen yıldız için, Galatasaray'ın efsanesi Gheorge Hagi'den açıklama geldi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ...Cimbom'a transferde efsanesinden kötü haber!
Transferde çalışmalara sezon bitmeden başlayan Galatasaray'a efsanesinden kötü haber geldi. İşte detaylar...
Gheorghe Hagi, Galatasaray'ın oğlu Ianis'i bu yaz Rangers'tan almak için anlaşmaya vardığı yönündeki haberleri yalanladı.
Bonservisi Rangers'ın elinde olan yetenekli sol ayak, Alaves'te istediği gibi bir kiralık dönem geçirmiyor. Ligde 18 maça çıkan Hagi bu maçlarda sadece 1 asist yapabildi.