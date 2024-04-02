Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kazanan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Mircea Lucescu’nun rekorunu egale etti. İşte detaylar… | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Mücadele sarı-kırmızılıların 1-0 galibiyetiyle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından teknik direktör Okan Buruk, bir rekora daha imza attı. 50 yaşındaki çalıştırıcı, Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet rekorunu egale etti.

Rumen teknik adam, Galatasaray'ın başında Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Hatayspor'u mağlup eden Cimbom'da Okan Buruk, iç sahada galibiyet serisini 19 maça çıkardı ve rekorun tek sahibi oldu.