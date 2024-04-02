Fernando Muslera: Bu takım şampiyonluğu hak ediyor!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi. Mücadele sonrası sarı kırmızılılarda Fernando Muslera açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi. Maç sonrası sarı kırmızılılarda Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Galip olduğumuz için mutluyuz. En iyi maçımız değildi. Az fırsat vermemiz, daha fazla fırsat yaratmamız gerekiyor. Önümüzdeki maçlara bakacağız ve yolumuza devam edeceğiz."

"(500 maç) Beklediğim bir şeydi bu, oyuncu kariyeri için önemlidir. Onca şampiyonluk, kupa kazandık. Bu takım, bu başkan hak ediyor şampiyonluğu, bunun için mücadele ediyoruz."