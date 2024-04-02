Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi. Maç sonrası sarı kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Öncelikle kazandığımız için mutluyuz. İyi oynadığımızı düşünüyoruz. Hatayspor'u da tebrik ediyorum. Mutluyum, taraftarımıza armağan olsun. Bugün tabii ki özel duygular yaşadım. 100. kez bu formayı giyip sahaya çıktım. Bana güvenen herkese teşekkür ederim. Muslera'yı da tebrik ederim. 500. kez maça çıktı, helal olsun. Dediğim gibi çok mutluyum, daha nicelerine..."