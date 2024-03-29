Galatasaray 15 milyon euroya transfer ettiği Nicolo Zaniolo'yu sezon başında 5 milyon euro kiralama bedeli ve satın alma opsiyonuyla İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiraladı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Nicolo Zaniolo'ya bir talip daha çıktı! Bonservisi belirlendi
Son dakika transfer haberi: Sezon başında Galatasaray'dan İngiliz ekibi Aston Villa'ya satın alma opsiyonula kiralanan Nicolo Zaniolo'nun sezon sonunda takıma geri dönmesi bekleniyor. İtalyan futbolcu ile ilgili flaş iddialar ortaya atılmaya başladı. Yıldız oyuncuya birçok Avrupa ekibi talip oldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)
Galatasaray 15 milyon euroya transfer ettiği Nicolo Zaniolo'yu sezon başında 5 milyon euro kiralama bedeli ve satın alma opsiyonuyla İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiraladı.
Zaniolo, İngiliz ekibi ile toplamda 32 maça çıktı. Bu karşılaşmalarını sadece 10 tanesi ilk 11 olurken, takımda 3 gol atabildi.
Aston Villa, performansıyla beklentileri karşılayamayan İtalyan oyuncunun opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.