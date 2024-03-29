Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki mücadelesine devam ediyor.
Galatasaray'ın transfer planı ortaya çıktı! Yazın o hamleler yapılacak
Son dakika transfer haberi: Galatasaray, bu sezonun sonunu beklemeden gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı ekip şampiyon olup Devler Ligi'nde iddialı kadro kurmak istiyor. Bunun için hedeflerini belirleyen Cimbom, yaz transfer döneminde o hamleleri yapacak. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)
Bu sezona tıpkı geçen seneki gibi şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde 81 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-kırmızılı ekip yoluna emin adımlarla devam ediyor.