Galatasaray'ın transfer planı ortaya çıktı! Yazın o hamleler yapılacak

Son dakika transfer haberi: Galatasaray, bu sezonun sonunu beklemeden gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı ekip şampiyon olup Devler Ligi'nde iddialı kadro kurmak istiyor. Bunun için hedeflerini belirleyen Cimbom, yaz transfer döneminde o hamleleri yapacak. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.03.2024- 09:37