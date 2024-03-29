Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü yapılacak Atakaş Hatayspor maçıyla "dalya" diyecek.

Temmuz 2021'de 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nden 21 milyon lira (Dönemin kuruyla 2,1 milyon avro) bonservis bedeliyle transfer edilen Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı ekipteki üçüncü sezonunu geçiriyor. 2021-2022 sezonunda 23 resmi müsabakada forma giyen Barış Alper, maç başına 23 dakika süre aldı. Futbolda kulüp tarihinin en kötü sezonunu geçiren kadroda yer alan genç hücum oyuncusu, skor katkısı veremedi.

Yaşanan yönetim ve teknik adam değişikliklerinin ardından kadroda tutulan Barış Alper, ikinci sezonunda maç sayısını 30'a, ortalama süresini de 34 dakikaya çıkardı. Özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerindeki performansıyla dikkati çeken sarı-kırmızılı futbolcu, 4 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi. Yaşanan şampiyonluktaki katkısının ardından Barış Alper'in 2025-2026 sezonunun ardından sona erecek sözleşmesi iyileştirme yapılarak 2026-2027 sezonuna uzatıldı.

Güçlü fiziği, hızı, top tekniği ve son vuruşlarıyla dikkati çeken Barış Alper Yılmaz, bu sezon ise sarı-kırmızılı ekibin en istikrarlı futbolcusu olarak dikkati çekiyor. Barış Alper, Galatasaray'ın Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme ile grup aşaması, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 47 müsabakanın 46'sında forma giydi. Maç başına 59 dakika süre alan genç futbolcu, söz konusu maçlarda 4 kez ağları havalandırdı.

OKAN BURUK'UN JOKERİ OLDU

Barış Alper Yılmaz, bu sezon farklı mevkilerde gösterdiği iyi performans ile takımına katkı verdi.

Sezon başında yapılan bazı transferlerden beklediği verimi alamayan sarı-kırmızılıların imdadına Barış Alper Yılmaz yetişti. Bir hücum oyuncusu olan Barış Alper'i teknik direktör Okan Buruk sağ ve sol bekte de kullandı. Kale, stoper ve defansif orta saha haricinde tüm bölgelerde görev yapan genç futbolcu, gösterdiği performansla takımının iyi gidişatına önemli katlı sağladı.

Sarı-kırmızılı futbolcu, bu özelliği sayesinde hem ilk 11 kurarken hem de maç içindeki hamlelerinde teknik direktör Okan Buruk'un elini rahatlattı.

TAKIMIN EN İSTİKRARLISI

Barış Alper, bu sezon Galatasaray'da en fazla maça çıkan futbolcu oldu.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Süper Lig'de 30, Avrupa'da 14, Türkiye Kupası'nda ise 3 maça çıktı. Toplam 47 resmi müsabakada mücadele eden Galatasaray'da Barış Alper, sadece 1 maç kaçırdı. Toplam 46 müsabakada forma giyen Barış Alper, cezası nedeniyle sadece 16. haftadaki EMS Yapı Sivasspor karşılaşmasına çıkamadı.

Takımda en fazla maçta forma giyen futbolcu olan Barış Alper, sezonun ilk yarısında sonradan oyuna girdiği için sahada kaldığı süre bakımından 8. sırada yer aldı.

PERFORMANS

Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray kariyerindeki performansı şöyle: