Savunmaya Alman panzeri! Transferde Galatasaray'ın kozu...
Süper Lig'de liderlik koltuğunda şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'e cazip teklifler alan sarı-kırmızılı ekip, ayrılık ihtimallerini düşünüyor. Cimbom, 2 ismin yerine istediği stoper için şimdiden harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Bu sezon savunmacılarından yüksek verim alan Galatasaray'da yıl sonunda önemli bir değişim yaşanabilir.
Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken Sanchez ve Abdülkerim'e önemli teklifler alan sarı-kırmızılılar, alternatifi ise şimdiden belirlemiş durumda.
Teknik heyetin listesinin başında Armel Bella-Kotchap yer alıyor. Cimbom sezon başında da istediği, bonservisi Southampton'da bulunan ve kiralık olarak Hollanda'da PSV forması giyen 22 yaşındaki stoper için temaslara başladı.
DÖNÜŞ İSTEMEDİ Hollanda'da yaşadığı sakatlık sonrası istediği şansı bulamayan ve mutsuz olan Kotchap'ın PSV'de devam etmeyi düşünmediği öğrenildi.
Fotomaç'ın haberine göre genç oyuncu ayrıca Championship'te mücadele eden Southampton'ın Premier Lig'e yükselmemesi halinde Ada'ya da dönmek istemiyor.
22 yaşındaki stoper için sarı-kırmızılılar bu avantajı değerlendirmek istiyor. Savunmada Sanchez veya Abdülkerim'in ayrılması halinde 2026'ya kadar kontratı olan Kamerun asıllı Alman oyuncu için pazarlıklar başlayacak.
6 MAÇA ÇIKTI Sezon başında PSV'ye kiralanan Kotchap, Hollanda ekibinde 6 maçta forma giydi. 457 dakika sahada kalan 22 yaşındaki stoper, sakatlıktan döndükten sonra formayı geri alamadı.
ÇOK KUVVETLİ Kotchap mücadele gücüyle dikkat çekiyor. Rakip hücumculara geçit vermeyen bir kimliğe sahip olan genç oyuncu, savunmadan çıkışlarda da oyun kurulumunda önemli rol oynuyor.
PANZER'DE MİLLİ OLDU Paris doğumlu olan Kamerun asıllı yıldız, çıkışını Alman ekibi Bochum'da yaptı. Burada Almanya Milli Takımı yetkililerinin dikkatini çeken Kotchup, 2022'de milli oldu. 2 kez Almanya forması giydi.
EMİN DE DÖNÜYOR Sezon başında Westerlo'ya kiralanan Emin Bayram, 24 maçta oynayarak tecrübe kazandı. Gelecek yıl kadroda düşünülen 20 yaşındaki stoper, geri dönecek rotasyona dahil olacak.