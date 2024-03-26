Savunmaya Alman panzeri! Transferde Galatasaray'ın kozu...

Süper Lig'de liderlik koltuğunda şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'e cazip teklifler alan sarı-kırmızılı ekip, ayrılık ihtimallerini düşünüyor. Cimbom, 2 ismin yerine istediği stoper için şimdiden harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.03.2024- 06:40