G.Saray ile ligin ikinci bölümünde performansını da üst seviyeye taşıyan Victor Nelsson, Çizme basınına göre İtalyan devi Napoli'nin kıskacında.
Napoli, Victor Nelsson için kesenin ağzını açtı! Cimbom'un kasası dolacak
GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da son zamanlarda sahadaki performansını artırarak göze giren Victor Nelsson'un talipleri de çoğaldı. Nelsson, en son Çizme ekibi Napoli'nin listesine girerken, İtalyan devinin Danimarkalı yıldız için serbest kalma bedelini ödemeyi düşündüğü öğrenildi. İşte Cimbom'un kasasını dolduracak o rakam ve son gelişmeler... (GS haberleri)
G.Saray'ın Ağustos 2021'de 7 milyon Euro'ya FC Kopenhag'dan kadrosuna kattığı oyuncu, bu sezonun başında Davinson Sanchez'in transferi sonrasında kulübeye çekilmişti.
Devre arasında ayrılık için şartları zorlayan ancak gelen teklifler beklenenin uzağında kalınca yola devam kararı alan Danimarkalı futbolcu, son haftalardaki çıkışı ile birlikte sarı-kırmızılıların da 1. stoperi konumuna geldi.