Galatasaray'da Erden Timur konuşuyor | CANLI

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, sarı-kırmızılı kulübün antrenmanı sırasında açıklamalarda bulunuyor. Timur'un sözlerini haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

"ÇOK ŞEFFAF OLMAK GEREKİYOR"

Futbolda temiz eller başlamalı diye bir çağrı yapmıştık. O dönem söylediğimiz maddelere dair TFF'ye resmi başvuruda bulunmuştuk. Toplumu rahatlatmak gerekiyor. Sürekli bir mağdur edebiyatı oluşturup insanları manipüle etmek işi farklı bir boyuta getiriyor. Çok şeffaf olmak gerekiyor.

"HERKESİN HESAPLARI İNCELENMELİ"

Herkesin telefonu, banka hesapları incelensin. Hakemler, TFF üzerine çok ciddi baskı uygulanıyor. TFF dik duramıyor. Bugünkü hareketleri takdire şayan.. VAR kayıtlarının tüm detayları paylaşılsın. Biz bunu istiyoruz.

F.BAHÇE SÖZLERİ...

Gerçekten kayrılarak, 90+'larda 8-10 puan alan bir takım var. Her hatadan sonra mağdur gibi açıklamalar yapılıyor. İnsan kendine dair bir hata yapılıyorsa öz eleştiri yapar.