Galatasaray - Antalyaspor maçındaki penaltıyla ilgili çok konuşulacak görüşme! Abdülkadir Bitigen ve Hugh Dallas...
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray evinde Bitexen Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu. Ancak mücadelede dikkat çeken bir pozisyon yaşandı. Karşılaşmanın 10. dakikasında Galatasaray lehine verilen penaltı kararı ve VAR incelemesi damga müsabakaya adeta damga vurmuştu. 1 Mart Cuma günü düzenlenen hakem toplantısı ise basına sızdı. Maçı yöneten hakem Abdülkadir Bitigen'in Merkez Hakem Kurulu eğitimcisi Hugh Dallas ve VAR Eğitim Danışmanı Pawel Gil ile yaptığı konuşman gündem oldu. İşte toplantının basına sızan anları... | Galatasaray haberleri
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Yayın Tarihi: 26.03.2024- 00:19