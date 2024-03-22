Fenerbahçe'nin Süper Kupa'yı erteleyin talebi kabul edilecek mi? İşte Galatasaray'ın kararı!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da oynanması planlanan Süper Kupa maçıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Sarı lacivertliler sıkışık fikstür sebebiyle karşılaşmanın ertelenmesi talebinde bulunmuştu. Galatasaray'dan konuya dair flaş bir karar geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.03.2024- 14:05