TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a yeni sağ bek! Aurier'in yerine geliyor
Galatasaray'da Sacha Boey'nin transferi sonrası kadroya katılan ancak beklentilerin uzağında kalan Serge Aurier ile haziran ayında yollar ayrılacak. Yeni sezonda sağ bek bölgesine kaliteli bir oyuncu takviyesi yapmak isteyen sarı kırmızılıların, aradığı ismi bulduğu öğrenildi. Cimbom'un hedefindeki yıldızı ise İngiliz basını duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 24.03.2024- 11:57