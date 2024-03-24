TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a bedava dünya yıldızı! Cimbom'un eski aşkı alevlendi
Süper Lig'de lider konumda yer alan Galatasaray, milli arada transfer çalışmalarına yoğunlaştı. Transfer listesini belirleyen Cimbom'un yeni sezon için önemli futbolcularla temasa geçtiği öğrenildi. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların, eski aşkı için tekrardan devreye girdiği kaydedildi. İşte o yıldız ve transferin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 24.03.2024- 12:25