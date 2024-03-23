Sarı-kırmızılı formayla bu 16 maçta görev yapan Ziyech, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncu, Trendyol Süper Lig'de kalan 8 haftalık süreçte şampiyonluk yolunda teknik direktör Okan Buruk'un önemli kozlarından biri olacak.