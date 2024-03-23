Galatasaray'da Hakim Ziyech kararı! Gidecek mi, kalacak mı?
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Hakim Ziyech, gösterdiği performansıyla bekleneni verememişti. Son zamanlarda oynadığı futbolla geri dönüş sinyalleri veren Faslı futbolcu takımda kalacak mı? İşte Galatasaray'ın Hakim Ziyech kararı...
Trendyol Süper Lig'in zirvesinde yer alan ve ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro planlaması kapsamında iç transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı-kırmızılılarda inişli çıkışlı bir peroformans sergileyen Hakim Ziyech'in ayak bileğinden yaşadığı sakatlığı tamamen atlatmasıyla birlikte sözleşmesindeki detaylar da ortaya çıktı.
Fotomaç'ın haberine göre Cimbom'da 15'ten fazla maçta forma giyen Faslı yıldız, kontratındaki maddede yer aldığı gibi sezon sonuna kadar diz sakatlığı yaşamazsa Galatasaray'ın tapulu futbolcusu olacak.
Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den bedelsiz olarak kiralanan 31 yaşındaki futbolcuya 3.5 milyon euro garanti ücret ödeyen sarı-kırmızılı kulüp, yıldız isim için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.
Galatasaray, tecrübeli kanat oyucusunun sözleşmesini 1.5 milyon euro imza parasıyla karşılığında 2 yıl uzatacak.
Sarı-kırmızılı formayla bu 16 maçta görev yapan Ziyech, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncu, Trendyol Süper Lig'de kalan 8 haftalık süreçte şampiyonluk yolunda teknik direktör Okan Buruk'un önemli kozlarından biri olacak.