GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Flaş iddia! Mauro Icardi'ye dünya devi talip oldu

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını liderlik koltuğunda sürdüren Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor. Sezon sonunu zirvede tamamlamak isteyen sarı-kırmızılı ekip Avrupa kupaları için kadrosunu da güçlendirmeyi planlıyor.Bu bağlamda planlarını yapan sarı-kırmızılı ekibe flaş bir haber geldi. Şampiyonluk için yoluna emin adımlarla devam eden sarı-kırmızılı ekibin yıldız golcüsü Mauro Icardi'ye dünya devi talip oldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.03.2024- 10:13