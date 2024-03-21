Geçtiğimiz sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupasını müzesine götüren Fenerbahçe Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

Sezon öncesinde 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanması planlanan final karşılaşması ertelenmişti.

Bu sezon ise oynanamayan final için son tarih 7 Nisan Pazar olarak belirtildi.

Şimdi ise Fenerbahçe'de Süper Kupa'nın tarihinin değiştirilmesi başvurusu geldi.

Bunun için Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) Başkanı Mehmet Büyük ekşi açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa maçının ertelenmesi için Fenerbahçe'den bir talep geldiğini belirterek "Süper Kupa için Fenerbahçe'den bir talep geldi, değerlendiriyoruz. Şu anda 6 Nisan tarihi söz konusu değil." ifadelerini kullandı.