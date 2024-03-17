Süper Lig’in 30’uncu haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa’yı 4-3 mağlup etti. Mücadele sonrası sarı kırmızılıların yıldız ismi Mauro Icardi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 yendi. Maç sonrası sarı kırmızılılarda Mauro Icardi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Zor bir maçtı. Çok kuru bir sahaydı. Alıştık ve ikinci yarı kazanmaya çıktık. Gollerim için mutluyum, kazandığımız için mutluyum. Kazanmaya devam edeceğiz."

"Bu forma ile gollerime devam etmek bir onur. Kazanmaya devam etmeliyiz. Arada dinleneceğiz."

"Türkiye'nin en iyi takımıyız. Geçen sene gösterdik şampiyon olarak. Uzun galibiyet serileri yakalıyoruz. Buna devam edersek, şampiyon olacağız."