Galatasaray'da gündem Dries Mertens! Menajeri İstanbul'a davet edildi

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray diğer yandan gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalarına devam ediyor. İç transferde hareketli günler yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ilk olarak Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'yı ikna etti. Tecrübeli isim ile yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayan yönetim, rotayı Dries Mertens'e çevirdi. Kurmaylar, yıldız oyuncunun menajerini İstanbul'a davet etti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.03.2024- 06:40