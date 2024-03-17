Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren Kasımpaşa - Galatasaray mücadelesinin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Kasımpaşa - Galatasaray maçı 17 Mart Pazar günü saat 16:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Kasımpaşa: Gianniotis, Porozo, Omeruo, Winck, Yasin, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Da Costa.

Galatasaray: Muslera, Köhn, Berkan, Nelsson, Kaan, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Mertens, Icardi.

40. RANDEVU

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 39 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 25 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 7 kez rakibini mağlup edebildi. 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 77 golüne, lacivert-beyazlılar 39 golle yanıt verdi.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 14 müsabakaya çıktı. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 33 puan topladı ve bu alanda ikinci sırada bulunuyor. Aslan konuk olduğu son maçta Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.

SON 17 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a mağlup olduktan sonra oynadığı 17 karşılaşmada kaybetmezken, son 10 maçında da sahadan galip ayrıldı. Ligde sarı-kırmızılılar bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor müsabakalarından 3 puan alırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 64 gol atarken, kalesinde ise 17 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, savunmada gösterdiği başarılı performansıyla ligin en az gol yiyen takımı konumunda yer alıyor. Cimbom, bu mücadelelerin 15'inde de kalesini gole kapadı.

4 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da, Kasımpaşa maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan ve Sergio Oliveira sarı kart sınırında yer alıyor. Bu 4 futbolcu sarı kart görmesi durumunda 31. haftada Rams Park'taki Hatayspor maçında cezalı duruma düşecek.

ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALIYOR

Kasımpaşa - Galatasaray karşılaşmasını hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Abdullah Bora Özkara yapıyor. Maçın 4. hakemi ise Turgut Doman.