Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Özbek, sözleşme durumları merak konusu olan Lucas Torreira ve Fernando Muslera ile ilgili müjdeyi verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Özbek, kontratdurumları merak konusu olan Lucas Torreira ve Fernando Muslera hakkında önemli ifadeler kullandı.

Başkan Özbek yaptığı açıklamada "Torreira ve Muslera'nın sözleşmelerini uzatacağız. Muslera ile bizzat ben de görüştüm. Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecekler" dedi.