Trendyol Süper Lig'in 30. haftası karşılaşmasında Kasımpaşa ile Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Maç öncesi Galatasaray Teknik Dikrtöörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"İLK DEFA UZUN SÜRE HAZIRLANDIK"

"Uzun zamandır ilk defa bu kadar uzun süre hazırlandık. Hem dinlendik hem de hazırlandık. Oyuncularımızı motive etmeye çalıştık. Lider olduğumuz için inanılmaz bir inanmışlık ve moral var. Bugün de bunu devam ettirmek istiyoruz. Taraftarımız bugün bizimle birlikte. Bize ayrılan bölümü doldurdular. Onların desteğine ihtiyacımız olacak. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Sonlandırma anlamında iyi bir takım ama çok fazla da gol yiyen bir takım, rakibi tanıyoruz. Kalitemizi biliyoruz. Oyun disiplini çok önemli. Topu rakipten geri kazanmak çok önemli. Top kaybı da yapmamamız gerekiyor. İnşallah kazanmak için her şey bizim elimizde."

"ABDÜLKERİM YÜZDE YÜZ HAZIR DEĞİL"

"Abdülkerim ile ilgili düşündük ama yüzde yüz tam saha antrenman yapmadı. Abdülkerim'in oynadığı mevki önemli, atlet bir takıma karşı yedekte tutmak istedik. Arka adale sakatlığı vardı. Abdülkerim isterseniz oynarım dedi. Bu tür oyunculara sahip olduğumuz için mutluyuz. Oyun içi ihtiyaç olursa kullanmak istiyoruz. İyi bir kulübeye sahibiz. Ofansif anlamda iyi bir kadroya sahibiz. Ama defansif anlamda yine sağ ve sol bekin yedeği yok."

"RAKİPLE PUAN FARKINI AÇMAK İSTİYORUZ"

Bu maç çok önemli. Rakibimizle puan farkını açarak akşam oynanacak derbiyi o şekilde izlemek istiyoruz."