Galatasaray, yeni sezona bomba transferlerle girdi.
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş çok istiyordu! Galatasaray dünya yıldızını getiriyor... 75 milyon Euro değere ulaşmıştı
Son dakika spor haberi: Bu sezon ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 2 puan farkla zirvede bulunuyor. Sezonu şampiyon tamamlamayı planlayan sarı-kırmızılı ekip, yaz için transfer planlarını şimdiden yapıyor. Bu doğrultuda Cimbom, Beşiktaş'ın çok istediği bir dünya yıldızını kadrosuna katmak üzere. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı ekip Icardi, Sanchez, Hakim Ziyech, Wilfried Zaha gibi birçok oyuncuyu kadrosuna kattı.
Bu futbolcular ile birlikte Cimbom, şampiyonluk yarışını sürdürüyor.