TRANSFER HABERİ | Beşiktaş çok istiyordu! Galatasaray dünya yıldızını getiriyor... 75 milyon Euro değere ulaşmıştı

Son dakika spor haberi: Bu sezon ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 2 puan farkla zirvede bulunuyor. Sezonu şampiyon tamamlamayı planlayan sarı-kırmızılı ekip, yaz için transfer planlarını şimdiden yapıyor. Bu doğrultuda Cimbom, Beşiktaş'ın çok istediği bir dünya yıldızını kadrosuna katmak üzere. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2024- 09:40