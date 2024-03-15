Sakatlığını atlatır atlatmaz Fas Milli Takımı'na davet edilen yıldız isim, Galatasaray teknik heyetinde panik havası yarattı. Galatasaray teknik heyeti Hakim Ziyech'e kendini sakınması konusunda uyarıda bulunarak, "Ligde çok kritik bir döneme girdik ve senin becerilerine ihtiyacımız olacak." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı'nın Moritanya ve Angola ile oynayacağı hazırlık maçları kadrosuna davet edildi. Ziyech'e Galatasaray teknik heyetinden net mesaj verildi.
Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray teknik heyeti, yeni iyileşen ve milli takıma davet alan Hakim Ziyech'e "Sakın sakatlanma" uyarısında bulundu.
Hakim Ziyech sezon başı performansıyla Galatasaray taraftarlarını oldukça heyecanlandırmıştı. Sonrasında yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bu sezon Galatasaray formasıyla sadece 15 resmi maça çıktı. Ziyech bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.