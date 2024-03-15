Sakatlığını atlatır atlatmaz Fas Milli Takımı'na davet edilen yıldız isim, Galatasaray teknik heyetinde panik havası yarattı. Galatasaray teknik heyeti Hakim Ziyech'e kendini sakınması konusunda uyarıda bulunarak, "Ligde çok kritik bir döneme girdik ve senin becerilerine ihtiyacımız olacak." ifadelerini kullandı.