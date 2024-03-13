Talisca Fenerbahçe'ye, Mane Galatasaray'a! Transfer dünyasını sarsacak iki bomba iddia
Suudi Arabistan basınından Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili transfer dünyasını sarsacak bomba iki iddia geldi. Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan devlerin, iki önemli yıldız için harekete geçtiği kaydedildi. Galatasaray'ın Sadio Mane'yi, Fenerbahçe'nin ise Anderson Talisca'yı transfer etmek istediği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 13.03.2024- 06:40