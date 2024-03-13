Şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Cimbom, ligin bitimine 9 hafta kala ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde bulunuyor.
GALATASARAY HABERLERİ | İşte yeni sezonun ilk transferi! Formayı giydi
Gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden yapmaya başlayan yönetim Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz gibi gurbetçi genç yıldız takviyelerine devam ediyor. Bu bağlamda kurmaylar bir transferi daha noktaladı. İşte Cimbom'un yeni yıldız adayı...
Trendyol Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlamak isteyen sarı-kırmızılı ekip, kalan maçlarda hata yapmak istemiyor. Okan Buruk'un öğrencileri son olarak Çaykur Rizespor karşısında dikkat çeken bir galibiyet almıştı.
Karadeniz ekibini 6-2 mağlup eden Cimbom, Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Galatasaray ligi zirvede noktalamak ve yeniden UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyor.