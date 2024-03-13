GALATASARAY HABERLERİ | İşte yeni sezonun ilk transferi! Formayı giydi

Gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden yapmaya başlayan yönetim Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz gibi gurbetçi genç yıldız takviyelerine devam ediyor. Bu bağlamda kurmaylar bir transferi daha noktaladı. İşte Cimbom'un yeni yıldız adayı...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.03.2024- 10:08 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024- 11:33