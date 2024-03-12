Okan Buruk, bu sezon daha 29 maçta ulaştığı 78 puanla şampiyonların 34 haftalık performansını geride bıraktı. Sezonun kalan bölümünde oynayacağı 9 maçta 27 puan daha toplama şansı olan Okan Buruk'un takımı Galatasaray, 3 puanlı sistemde Fenerbahçe'ye ait olan 93 puanlık (1988-89) rekoru da geçip adını tarihe yazdırma peşinde.