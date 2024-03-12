Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup eden Galatasaray, zirve yarışında hata yapmadı ve liderliğini devam ettirdi.
GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'un gözü Fenerbahçe'de! O rekorun peşinde
Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gösterdiği başarılı performansla birlikte geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlamıştı. Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon Buruk yine zirve mücadelesi veriyor. Başarılı çalıştırıcı şampiyonluk yarışında bulunduğu Fenerbahçe'nin o rekoruna gözünü dikti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Avrupa Ligi'nde de elenen Cimbom, gözünü lig şampiyonluğuna dikti ve yoluna emin adımlarla devam ediyor.
Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk için çekişen Galatasaray, zirvede iki puan farkla önde yer alıyor.