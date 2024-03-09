Rizespor'un da bu ligin önemli ve değerli takımlardan biri olduğunu söylemeliyim. İlhan hocanın da öyle. Maçın sonunu da önemli bir skorla bitirdik. En değerlisi bizim için 3 puanla ayrılmaktı. Kendi taraftarımızın önünde onlarla birlikte coşkumuzu sahaya yansıttık.