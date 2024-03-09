Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı.
Cimbom bu mücadeleyi 6-2 kazanırken goller Kerem Demirbay(3), Mauro Icardi, Lucas Torreira ve Derrick Köhn'den geldi.
Karşılaşmada flaş bir olay yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın futbolcusu Kaan Ayhan 19. dakikada sakatlık yaşadı.
Bu sakatlıkla ilgili Galatasaray'dan açıklama geldi. İşte detaylar...
Galatasaray, Kaan Ayhan'ın çekilen mr'ında derbe aldığı bölgede yumuşak dokuda hematom tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.