Son dakika spor haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip bu mücadelenin hazırlıklarına ara vermeden başladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve darbe aldığı bölgede yumuşak dokuda hematom tespit edilen Kaan Ayhan 'ın tedavisine başlandı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, dinamik ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, bire bir oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, 12 Nisan Salı günü yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürecek.

ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA SAKATLANAN KAAN AYHAN'IN TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile yaptığı maçta sakatlanan ve çekilen MR'ında darbe aldığı bölgede yumuşak dokuda hematom tespit edilen Kaan Ayhan'ın tedavisine de başlandı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında dün konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 6-2 yenen Galatasaray'da 15. dakikada sakatlanan Kaan Ayhan, 23. dakikada oyundan çıkmıştı.