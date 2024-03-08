Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Çaykur Rizespor maçında attığı gole bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 15 yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Çaykur Rizespor maçında attığı gole bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 15 yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Rizespor'u 6-2'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılıların 6. golü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'den geldi. Müsabakanın 85. dakikasında sahneye çıkan Icardi, Tete'nin pasında kale önünde topla buluştu ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 6-2'ye getirdi.

31 yaşındaki futbolcu böylece ligde gol sayısını da 15'e çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemelerinde 5, UEFA Avrupa Ligi'nde 1 golü olan başarılı futbolcunun bu sezon toplam 21 golü bulunuyor.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Mauro Icardi, 86. dakikada yerini Carlos Vinicius'a bıraktı.