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Ligin 29. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.

Toplamda 8 gol olan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 6-2 kazandı.

Galatasaray'ın gollerini 9. dakikada Derrick Köhn, 31. dakikada Lucas Torreira, 85. dakikada Mauro Icardi ve 40. 45 ile 64. dakikalarda Kerem Demirbay kaydetti.

Konuk ekibin gollerini ise 38. dakikada Casper Hojer ile 61. dakikada Ibarhim Olaywoyin attı.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 78'e yükseltirken, Çaykur Rizespor 39 puanda kaldı.

MAÇTAN NOTLAR

OKAN BURUK'TAN YENİ REKOR

Çaykur Rizespor'u mağlup eden Galatasaray'da Okan Buruk, bir rekora daha ortak oldu. Geçtiğimiz sezon son 3 saha maçı ile birlikte bu sezon 14 iç saha galibiyetiyle toplamda üst üste 17 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet rekorunu egale etti. Buruk, Kasımpaşa karşılaşmasında sahadan galibiyetle ayrılması durumunda ise Lucescu'yu geçip rekorun yeni sahibi olacak.

FERNANDO MUSLERA'NIN 400'ÜNCÜ SÜPER LİG MAÇI

Galatasaray'ın 37 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla birlikte 400'üncü Süper Lig maçına çıktı. Söz konusu bu 399 karşılaşmada Muslera; kalesinde 383 gol görürken, 154 maçta da kalesini gole kapattı. Tecrübeli kaleci, sarı-kırmızılı formayla 399 Süper Lig maçının yanı sıra 53 UEFA Şampiyonlar Ligi, 21 Türkiye Kupası, 17 UEFA Avrupa Ligi ve 7 TFF Süper Kupa müsabakasında forma giydi. Toplamda 497 maçla Galatasaray formasını en fazla giyen yabancı futbolcu olan Fernando Muslera; 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 kez de TFF Süper Kupası'nı kazanmayı başardı.

BERKAN KUTLU STOPERDE

Galatasaray'ın devre arasında İtalya Serie A ekibi Genoa'dan takıma geri çağırdığı 26 yaşındaki milli oyuncu Berkan Kutlu, Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasına stoperde başladı. Bu sezon Galatasaray'da sol bek, stoper ve orta sahada Okan Buruk'un joker oyuncularından biri olan Berkan Kutlu, daha önce Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bandırmaspor karşılaşmasında stoper mevkisinde görev yapmıştı.

HAKIM ZIYECH 16 MAÇ SONRA KADRODA

Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Faslı oyuncu Hakim Ziyech, 16 maç sonra kadroda yer aldı. Afrika Uluslar Kupası'nda sakatlandıktan sonra bir süre sahalardan uzak kalan 30 yaşındaki Faslı oyuncu; 11 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 2 de UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu maçları olmak üzere toplamda 16 maç sonra sarı-kırmızılı formasına kavuştu. En son Süper Lig'in 18'inci haftasında Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada forma giyen Ziyech, bu sezon Galatasaray formasıyla 9'u Süper Lig ve 5'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 14 karşılaşmada forma giydi. Bu karşılaşmalarda Faslı oyuncu, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

8 MART KADINLAR GÜNÜ İÇİN PANKART AÇILDI

Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynanan Galatasaray - Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılı futbolcular, 8 Mart Kadınlar günü dolayısıyla ısınmaya 'Kadınlarını geri bırakan toplum, geride kalmaya mahkumdur" pankartı ile çıktı. Ayrıca Galatasaraylı futbolculardan Kerem Aktürkoğlu ve Icardi, kulüp çalışanlarına çiçek takdim etti.

Öte yandan tribünlerde ise 'Yaşamımızın her anına değer katan kadınlarımızın birgün değil her gün yanındayız' pankartı açıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

9'uncu dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Sağ kanattan Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisine gelen topu savunma uzaklaştırdı. Seken top ceza sahası yayı üzerinde Köhn'ün önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top ağlarlara buluştu: 1-0.

31'inci dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Icardi'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Zaha'nın şutunda top kaleci Gökhan Akkan'dan sekti. Altıpas üzerine düşen topu Torreira tamamladı ve topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

33'üncü dakikada Galatasaray etkili geldi. Icardi'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Köhn, topla kat ederek ceza sahası içi sol çaprazına doğru hareketlendi. Bu oyuncunun sert şutunu kaleci Gökhan Akkan kurtardı.

38'inci dakikada Çaykur Rizespor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta topun başına Shelvey geçti. Shelvey, serbest vuruşu solundaki Hojer ile paslaşarak kullandı. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten sonraki sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

40'ıncı dakikada Galatasaray farkı tekrar 2'ye çıkardı. Mertens'in pasıyla ceza sahası dışının solunda topla buluşan Kerem Demirbay'ın gelişine şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

45'inci dakikada Galatasaray Kerem Demirbay ile 4'üncü golü buldu. Ceza sahası gerisinden Torreira'nın havadan pasıyla topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, tek dokunarak havadan Icardi'ye pasını aktardı. Ardından Icardi topu ceza sahası dışı sağ çaprazındaki Kerem Demirbay'a indirdi. Bu oyuncunun topu kontrolü sonrası yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 4-1 üstünlüğü ile bitti.

61'inci dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye indirdi. Çaykur Rizespor'da ceza sahası dışı sağ çaprazından Hojer'in kullandığı serbest vuruşta top baraja çarparak ceza sahası içerisine düştü. Gelen topa dokunan Olawoyin'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-2.

62'nci dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Mertens'e Çaykur Rizespor savunmasında Hojer müdahale etti. Karşılaşmanın hakemi Bahattin Şimşek, pozisyonda penaltı kararı verdi.

64'üncü dakikada Galatasaray'ın 5'inci golü geldi. Penaltıda topun başına geçen Kerem Demirbay, topu ağlara gönderdi: 5-2.

85'inci dakikada Galatasaray 6'ncı golü Icardi'nin ayağından buldu. Sağ kanatta topla buluşan Ziyech, topla kat ederek Tete ile paslaştı. Tete, gelen topu tek pasla ceza sahası içi sağ çaprazındaki Icardi'ye gönderdi. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten hemen sonra ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 6-2.