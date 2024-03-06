Sabah'ın haberine göre iki yıldız ile ilgili ortaya çıkan o flaş gerçek ise sarı-kırmızılı camiayı bir hayli endişelendirdi. Cimbom'un kiralık olarak gönderdiği iki oyuncusu Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün üzerinden yaptığı hesaplar şaşmış durumda.