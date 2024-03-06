Haberler Galatasaray Haberleri Ne Real Madrid ne Manchester City! Galatasaray o istatistikte zirvede

Ne Real Madrid ne Manchester City! Galatasaray o istatistikte zirvede Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Fenerbahçe ile mücadele ediyor. Sarı-kırmızılı ekip ligde zirvede bulunurkan flaş bir istatistik ortaya çıktı. Cimbom, Avrupa devlerini solladı. İşte detaylar... (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2024- 06:40









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Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray, bu sezon başarılı savunmasıyla dikkat çekiyor. 28. haftalar itibarıyla topladığı 75 puanla lig tarihinin en iyi performansına imza atan sarı-kırmızılılar, rakiplerine adeta gol izni vermiyor.

Geride kalan bölümde kalesinde sadece 15 gol gören Okan Buruk'un öğrencileri, ligin en az gol yiyen takımı oldu. 15 haftada kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı takım, maç başına ise kalesinde 0,53 gol gördü.