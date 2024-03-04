TRANSFER HABERİ - Galatasaray yeni Sacha Boey'ini buldu! Serge Aurier'in yerine geliyor

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Galatasaray ligde liderliği geri aldı. Diğer ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren sarı-kırmızılı ekip diğer yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Devre arasında Sacha Boey'i Bayern Münih'e gönderen Cimbom, Serge Aurier'i kadrosuna katmıştı. Tecrübeli oyuncunun performans verememesi nedeniyle yönetim, yıldız ismin yerine başka bir sağ bek getirmeyi planlıyor. İşte Galatasaray'ın gözdesi... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.03.2024- 10:06 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024- 10:10