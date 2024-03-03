Galatasaray'dan transfer bombası! İngiltere'den sürpriz 10 numara

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında VavaCars Fatih Karagümrük'e yenilerek kupaya veda eden ve sonrasında Avrupa'dan da elenmesinin ardından tamamen lige konsantre olan Galatasaray'da sezon sonu için transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, İngiltere'den 20 yaşındaki on numara için sezon sonu girişimlere başlayacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.03.2024- 10:30 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024- 12:30