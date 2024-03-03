Trendyol Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda mücadele sonrası Fernando Muslera açıklamalarda bulundu ve "Hedefimiz şampiyonluk. Elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Fernando Muslera, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Kupada kaybettikten sonra burada kazanmak önemliydi. Bu zor deplasmanda, bu zor statta mücadele etmek zordu. Bize destek olan taraftarlarımıza teşekkürler. Şampiyonluk yolunda devam edeceğiz.

Bize karşı rakipler ayrı enerjiyle, kendilerini çok daha fazla vererek mücadele ediyorlar. Hedefimiz şampiyonluk. Elimizden geleni yapacağız.