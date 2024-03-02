Galatasaray'da Okan Buruk'un gözü şampiyonlukta! Oyunculara motivasyon aşıladı

Son dakika spor haberi: Bu sezon Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 turnuvadan elenen Galatasaray'da 2 hedef kaldı. Süper Kupa ile Trendyol Süper Lig'i kazanmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte Okan Buruk, futbolculara motivasyon aşıladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.03.2024- 06:40