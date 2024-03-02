Bu sezona yaptığı transferlerle birlikte iddialı bir giriş yapan Galatasaray, yarıştığı turnuvalardan bir bir elenmeye başladı.
Galatasaray'da Okan Buruk'un gözü şampiyonlukta! Oyunculara motivasyon aşıladı
Son dakika spor haberi: Bu sezon Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 turnuvadan elenen Galatasaray'da 2 hedef kaldı. Süper Kupa ile Trendyol Süper Lig'i kazanmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte Okan Buruk, futbolculara motivasyon aşıladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Geçtiğimiz hafta 4-1'lik Sparta Prag yenilgisiyle Avrupa Ligi defterini kapatan sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'na ise 2-0'lık Karagümrük mağlubiyetiyle veda etti.
Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'da gözler Süper Lig şampiyonluğuna çevrildi. Beşiktaş ile kritik bir randevuya çıkacak Cimbom, yoluna hata yapmadan devam etmek istiyor. Okan Buruk, maç maç düşünerek ligde mutlu sona ulaşacağına inanıyor.