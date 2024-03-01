Galatasaray, son olarak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaştı.
GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi derbide forma giyebilecek mi? İşte yanıtı
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Antaylaspor maçında cezalı olan ve Fatih Karagümrük maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mauro Icardi'nin Beşiktaş derbisinde oynayıp oynayamayacağı merak ediliyordu. Bunun için flaş bir iddia geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Bu maçtan 2-0 yenik ayrılan sarı-kırmızılı ekip, turnuvaya veda etti.
Bu mücadelenin ardından Galatasaray'ın Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya geleceği maç öncesi sarı kırmızılı takımda Icardi endişesi yaşanıyor.