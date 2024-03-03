Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray dev derbide kozlarını paylaşacak. Dolmabahçe'de oynanacak 355. zorlu mücadele öncesi dikkat çeken istatistikler bulunuyor. Peki rakamlar ne diyor? işte detaylar...

Beşiktaş ile Galatasaray futbol takımları arasında 354 maçın geride kaldığı 99 yılı aşkın rekabette ilk golü Beşiktaşlı Refik Osman Top attı.Rekabetin ilk randevusu 22 Ağustos 1924 tarihinde Taksim Stadı'nda yapılan İstanbul Ligi maçını Beşiktaş 2-0 kazandı. Siyah-beyazlı takım adına ilk golü atan Refik Osman Top, derbi tarihine geçti. Galatasaray adına ilk golü ise 31 Temmuz 1925'te Taksim Stadı'nda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın 6-2 kazandığı rekabetin ikinci müsabakasında Mehmet Leblebi kaydetti.